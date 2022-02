Festnahmen in Duisburg nach Überfall auf Juwelier

Die Ermittler gehen davon aus, dass die 5 Festgenommenen dem Clan-Milieu angehören. Gegen einen von ihnen liegt außerdem ein Haftbefehl wegen des Verdachts diverser Geschäftseinbrüche vor. Viele Monate hatte die Polizei ermittelt. Bei den Durchsuchungen in mehreren Wohnungen und einem Vereinsheim heute in Laar und Marxloh konnten die Beamten nun umfangreiches Beweismaterial sicherstellen, darunter Goldschmuck, Waffen und Betäubungsmittel sowie 20.000 Euro Bargeld. Am 11.Oktober vergangenen Jahres hatten drei Unbekannte einen Juwelier in seinem Duisburger Geschäft mit einer Pistole bedroht, ihn gefesselt und dann Schmuck gestohlen.