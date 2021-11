Festnahmen auch in Deutschland

Beteiligt sind auch Europol und Ermittler aus Italien, der Schweiz, Bayern und Baden-Württemberg. In NRW sollen mehrere Haftbefehle vollstreckt werden. Die italienische Finanzpolizei berichtet von 17 Festnahmen. Konten, Immobilien und Kryptowährungen im Wert von 41 Millionen Euro seien sichergestellt worden. Offenbar wurden durch Scheinfirmen Zertifikate im Bereich Wärmedämmung gefälscht. Das Einnahmen seien in mehrere Länder überwiesen und dann in bar wieder nach Italien gebracht worden. In Deutschland gab es offenbar fünf Festnahmen. Auch hier sollen Firmen in den Schwindel verstrickt sein.