Festnahme am Frankfurter Flughafen

Ein Mord in Duisburg, der fast drei Jahrzehnte zurückliegt steht offenbar kurz vor der Aufklärung. Am Wochenende wurde ein Mann am Frankfurter Flughafen festgenommen. Er versuchte aus Albanien unter falschem Namen einzureisen.

