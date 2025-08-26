Festival: Polizei erwischt berauschte Fahrer

Rund zehn Autofahrer wurden unter dem Einfluss von Drogen hinterm Steuer erwischt. Ein 19-Jähriger wollte sich nicht kontrollieren lassen - trotz offensichtlichen Drogenkonsums, heißt es. Er leistete Widerstand und bekommt jetzt eine gesonderte Strafanzeige. Anzeigen wurden aber auch geschrieben, weil Fahrer keinen Führerschein besaßen oder Ladung nicht richtig gesichert war. Der Fahrer eines BMW M5 hatte die Software des Autos manipuliert, um dadurch schneller und lauter fahren zu können. Die Polizei legte den Wagen still.