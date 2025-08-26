Navigation

Festival: Polizei erwischt berauschte Fahrer

Veröffentlicht: Dienstag, 26.08.2025 13:25

Für einige Besucher des Ruhr Reggae Summer am Wochenende hat das Festival ein böses Nachspiel. Die Polizei hat zahlreiche Verkehrskontrollen auf den An- und Abfahrtstrecken durchgeführt. Knapp 150 Fahrzeugführer wurden kontrolliert. Laut Polizei wurden knapp 30 Anzeigen geschrieben.

© Markus Weissenfels/FUNKE Foto Services

Rund zehn Autofahrer wurden unter dem Einfluss von Drogen hinterm Steuer erwischt. Ein 19-Jähriger wollte sich nicht kontrollieren lassen - trotz offensichtlichen Drogenkonsums, heißt es. Er leistete Widerstand und bekommt jetzt eine gesonderte Strafanzeige. Anzeigen wurden aber auch geschrieben, weil Fahrer keinen Führerschein besaßen oder Ladung nicht richtig gesichert war. Der Fahrer eines BMW M5 hatte die Software des Autos manipuliert, um dadurch schneller und lauter fahren zu können. Die Polizei legte den Wagen still.

Weitere Meldungen

Sechs Schüsse trafen getöteten Polizisten im Saarland

Panorama Der mutmaßliche 18-jährige Täter schoss in Völklingen noch auf sein Opfer, als der Mann bereits am Boden lag.

Raubüberfall auf Tankstelle in Völklingen

Kripo-Beamtin soll Geld eines Toten mitgenommen haben

Panorama Polizeibeamte sind in der Wohnung eines Toten. Dann verschwindet Bargeld. Eine Polizistin steht deshalb nun vor Gericht.

Justizia

Spendenaktion für Familie des getöteten Polizisten gestartet

Panorama Nach den tödlichen Schüssen auf einen jungen Beamten bitten Polizeigewerkschaften um Spenden für die Ehefrau und die kleinen Kinder.

Nach Raubüberfall auf Tankstelle in Völklingen
skyline