Ferienspiele auch im Herbst

Das Angebot findet üblicherweise im Jugendzentrum Treffpunkt statt und ist dieses Jahr einmalig auf der anderen Straßenseite der Kölner Straße zu finden. Die erste Woche steht unter dem Motto „Ich flieg mit Dir durch die Welt“ – gemeinsam werden unterschiedliche Kulturen entdeckt. Die zweite Woche konzentriert sich voll und ganz auf das Thema „Raus zur Ruhr!“. An Ausflugstagen werden mit wetterfester Kleidung die umliegenden Spielplätze und die Ruhrauen besucht.

Battle Royale in Mülheim

Das Ferienprojekt „Mülheim Battle Royale“ bietet vom 14. bis 16. Oktober Platz für 50 Kinder (von 8 bis 12 Jahren). In der Harbecke-Sporthalle in Saarn wird das Videospielformat ins echte Leben übertragen und medienpädagogisch aufbereitet.

Café Ziegler ist auch dabei

Das Café Ziegler bietet in der ersten Woche Rätselspaß für alle zwischen 10 und 19 Jahren an. In der zweiten Woche experimentieren sechs- bis zehnjährige unter dem Motto „Techniker der Zukunft“ im Café Ziegler.

Weitere Veranstaltungsorte

Das Cafe4You in Styrum (1. und 2. Woche), das Jugendhaus KOLO in Speldorf (2. Woche), das Café Fox in Broich (1. und 2. Woche), das Jugendzentrum Leybank in Winkhausen/Heißen (2. Woche), der CVJM in der Innenstadt (1. und 2. Woche) sowie die Evangelische Kirche in Broich (1. Woche). Die Anmeldung ist ab heute Abend (21. September 2020, 19.00 Uhr) möglich.





