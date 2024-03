Ferienhaus buchen: Warnung vor neuer Betrugsmasche

Betrugsseiten locken mit günstigen Preisen

Aktuell warnt der Verband Deutscher Ferienhausagenturen vor einer ganzen Reihe von Seiten, die Urlaubsschnäppchen-Jäger um ihr Geld bringen. Die Masche ist dabei immer gleich. Ferienhäuser werden vergleichsweise günstig angeboten, außerdem sollen Kundinnen und Kunden Extra-Rabatt erhalten, wenn der gesamte Buchungspreis vorab schon bezahlt wird. Sobald das Geld überwiesen wurde, erhält der Kunde durch die Agentur eine Stornierung, so der VDFA. Das Geld wird im Anschluss aber nicht erstattet und die Ansprechpartner seien nicht mehr erreichbar.

Der VDFA rät Verbrauchern vor Buchungen über diese Webseiten dringend ab." Diese Seiten können bei Suchanfragen auf Google oder anderen Maschinen auch auftauchen und erscheinen auf den ersten Blick seriös. So gibt es etwa gute Bewertungen auf externen Bewertungsseiten. Schaut man sich die Bewertungen aber genauer an, stellt man schnell fest, dass irgendwas komisch ist. Nutzer haben nur diese eine Seite bewertet und Fotos wurden offenbar von anderen Seiten übernommen. So stellte sich das Bild von User "Jonas Kuhn", der auf "golocal.de" sehr angetan von der Arbeit der Seite "mach-mallorca-urlaub" war, als das eines Schweizer Manager heraus.

Auffällig: Alle Seiten, vor denen der VDFA aktuell warnt sehen ähnlich aus © Screenshot Auffällig: Alle Seiten, vor denen der VDFA aktuell warnt sehen ähnlich aus © Screenshot

Verbraucherzentrale rät zu Vorsicht

Wir haben dazu mit Rechtsexpertin Iwona Husemann von der NRW-Verbraucherzentrale gefragt, auf was man achten sollte. Hier sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Schauen, ob die jeweilige Seite ein Impressum angibt. Dazu sind gewerbliche Anbieter in Deutschland verpflichtet.

Der vermeintliche Sitz der Ferienwohnung sollte durch Suchmaschinen überprüft werden.

Wenn Gütesiegel auf Buchungsseiten aufgeführt werden, sollten diese auf ihre Richtigkeit des Zertifikats kontrolliert werden.

Die Kommunikation mit Anbietern sollte stets über deren Webseite und nicht über beispielsweise Whatsapp laufen.

Die Verbraucherzentrale bietet den "Fakeshop-Finder" kostenlos an. Hier kann man sich anschauen, ob bestimmte Seiten tatsächlich vertrauenswürdig sind oder eben nicht.

Autor: Joachim Schultheis