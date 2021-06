Fast 40 Prozent der Mülheimer mit vollem Impfschutz

Die Corona-Inzidenz in Mülheim bleibt so wie gestern. Sie liegt aktuell bei 0,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Stand 29.6., 6 Uhr). Das zeigen die aktuellen Zahlen der Stadt.

© shutterstock.com