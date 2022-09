Familien-Fahrrad-Aktion in Heißen

Start der Aktion ist um 13.45 Uhr am Heißener Marktplatz an der Kirche. Von dort geht es in Begleitung der Polizei und kindgerechtem Tempo vorbei an mehreren Kindergärten und Schulen bis auf den Schulhof der Waldorfschule. Jeder Mülheimer ist dazu herzlich eingeladen, heißt es von den Veranstaltern ADFC und Parents for Future. Die Kidical Mass Bewegung gibt es in ganz Europa bereits 215 Mal. Sie fordert geschützte oder baulich getrennte, breite Radwege oder Tempo 30-Zonen an Hauptverkehrsstraßen. Außerdem kämpft sie für geschützte Kreuzungen nach niederländischem Vorbild und Schulstraßen, Fahrradstraßen und -zonen als flächendeckendes Netz und Grundlage für ein sicheres Schulwegenetz. Mehr Infos dazu gibt es hier:

https://kinderaufsrad.org/aktionsbuendnis/forderungen/