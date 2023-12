Fakten zu "Dinner for One"

"Dinner for One" war erst gar nicht für Silvester gedacht

"Dinner for One oder der 90. Geburtstag" gehört bei uns in Deutschland zu Silvester wie Raclette und Niederländer, die alle Böller kaufen. Dabei war der Sketch zunächst gar nicht für Silvester gedacht. Aufgezeichnet wurde der Film 1963 beim Norddeutschen Rundfunk, um bis 1972 als Lückenfüller zu laufen. Erst dann wurde der Sketch regelmäßig an Silvester gezeigt und wurde zum Kult.

Erste Aufführungen des Sketches bereits in den 40ern

Der englische Komiker Freddie Frinton, der den Butler James in "Dinner for One" spielt, war mit seiner Rolle sehr vertraut. Bereits seit 1945 soll er nach einigen Quellen in einem Varieté-Theater in England aufgeführt haben. Kein Wunder also, dass das Timing bei den Gags so gut funktioniert.

Der Tiger sollte eigentlich ein Eisbär sein

Ist es wirklich wichtig, über welches Tier Butler James immer wieder stolpert? Freddie Frinton meinte Ja. Eigentlich wollte der NDR ein Eisbärenfell benutzen. Den Tiger brachte Frinton aber wohl selbst mit. Einigen Angaben nach war es sogar genau das Fell, dass er auch auf der Bühne benutze, wenn er den Sketch aufführte.

Keine Sendung wurde häufiger wiederholt

"Dinner for One" ist die Sendung, die am häufigsten wiederholt wurde im deutschen Fernsehen. Allein in zwischen 1963 und Ende 2003 2031 Mal. Das hat sogar 1988 zu einem Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde geführt. Im übrigen ist "Dinner for One" nicht nur ein Dauergast im deutschen Fernsehen, sondern auch in vielen anderen Ländern, wie Finnland, Schweden, den Färöern, Südafrika, Grönland, Estland, Australien und Luxemburg. Nur in Großbritannien ist der Sketch eher unbekannt.

Die Lacher waren nicht geplant

"Dinner for One" ist die Sendung, die am häufigsten wiederholt wurde im deutschen Fernsehen. Allein inzwischen 1963 und Ende 2003 2031 Mal. Das hat sogar 1988 zu einem Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde geführt. Im Übrigen ist "Dinner for One" nicht nur ein Dauergast im deutschen Fernsehen, sondern auch in vielen anderen Ländern, wie Finnland, Schweden, den Färöern, Südafrika, Grönland, Estland, Australien und Luxemburg. Nur in Großbritannien ist der Sketch eher unbekannt.

Frinton wollte kein Deutsch sprechen

Kann man es ihm übel nehmen? Der Zweite Weltkrieg war grade einmal 18 Jahre vorbei und Freddie Frinton war britischer Veteran. Deswegen weigerte er sich den Sketch auf Deutsch aufzuführen.

Eine Weile in Schweden verboten

Der Sketch gehört inzwischen auch in Schweden zum festen Silvester-Programm. Allerdings war der Sketch bis 1969 aufgrund des massiven Alkoholkonsums verboten. Immerhin kippt sich James im Laufe des Dinners 18 Gläser Likör hinter die Binde.

Text: David Müller und Felix Feldmann