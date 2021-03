Faire Lösung für Ruhrtopcard gesucht

Von der zuständigen Ruhr Tourismus GmbH heißt es, man arbeite an einer fairen Lösung. Die Karte vom vergangenen Jahr sei bis Ende April verlängert worden. Man hoffe, dass bis dahin noch Einiges geöffnet werde. Außerdem muss eine Einigung mit den Anbietern her. Sie bekommen einen Großteil der Einnahmen aus der Karte. Der Rest fließt in Marketing und Personalkosten für die neue Karte.