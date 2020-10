Fahrradstraße in Essen mit Problemen

Wie die WAZ berichtet, kennt aber nur die Hälfte der Verkehrsteilnehmer die Regeln dafür: z.B. Tempo 30 für alle, Radfahrer haben Vorrang, bei Rechts vor Links können trotzdem Autos Vorfahrt haben. Außerdem darf dort im Gegensatz zu anderen Fahrradstraßen auch der Durchgangsverkehr rollen. Kritiker sagen, dass sich ausgerechnet durch diese Maßnahme die Situation für Radfahrer verschlechtert habe. Fahrradstraßen gibt es auch in vielen anderen Ruhrgebiets-Städten. In Mülheim ist eine geplant. In Oberhausen prüft die Verwaltung, wo solche Straßen eingerichtet werden können.