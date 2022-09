Fahrrad-Akku in Flammen aufgegangen

Die Feuerwehr Mülheim musste am Donnerstagmittag nach Styrum ausrücken. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friesenstraße hatte es gebrannt. Dort war der Akku eines abgestellten E-Bikes in Flammen aufgegangen.

