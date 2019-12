Fahrplanumstellung beim VRR

Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gilt ab heute ein neuer Fahrplan. Für Mülheim bedeutet das einige Änderungen. Betroffen ist vor allem der S-Bahn-Verkehr. Deren Taktzeiten ändern sich. Für die S1 wurde der 20 Minuten-Takt gestrichen. Die Bahnen fahren ab heute zwischen Essen und Duisburg nur noch alle 30 Minuten. Sie halten in Mülheim am Hauptbahnhof, am Bahnhof West und in Styrum.

© Stefan Arend/FUNKE Foto Services