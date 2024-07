Fahrbahn auf Aktienstraße abgesackt

Alle Leitungen (Kanal, Senke und Hausanschluss) sind bereits geprüft worden, aber eine Ursache wurde nicht gefunden, heißt es von der Stadt Mülheim. Jetzt am Wochenende wird die provisorische Baustelle neu eingerichtet. Die rechte Fahrspur stadtauswärts wird dann für den Verkehr wieder freigegeben. Für weitere Arbeiten wird dann aber die linke der beiden Fahrspuren stadtauswärts gesperrt. Die Ruhrbahn ist wegen der Straßenbahn informiert und wird während der geplanten Maßnahmen Sicherheitsposten einsetzen. Die Arbeiten an der Aktienstraße in dem Bereich werden voraussichtlich Montag (29.7.) starten und sollen bis Mitte der Woche fertig sein.

