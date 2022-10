Fällarbeiten im Raffelbergpark

Seit diesem Sommer hatte die Stadt Mülheim festgestellt, dass einige Bäume im Bereich der Zufahrt des Theaters an der Ruhr nicht gesund aussahen. Nun sind immer wieder große Äste mit Pilzbefall von den Bäumen gefallen und in die Einfahrt gestürzt. Dadurch bestätigte sich der Verdacht, dass die Bäume an der Buchenkomplexkrankheit erkrankt sind.

Diese wird zuerst in den Kronen sichtbar. Danach platzt die Rinde auf und die Äste werden mit Pilzen befallen. Im Raffelbergpark handelt es sich dabei meistens um den schwarzen Pilz "Pfennigkohlenkruste" oder den "Rindenkugelpilz". Diese Pilze sorgen dafür, dass der betroffene Baum schnell anfängt, zu faulen. Die betroffenen Bäume sind dann nicht mehr verkehrssicher und müssen gefällt werden, wenn sie in der Nähe von Straßen oder Gebäuden stehen. Meistens tritt die Erkrankung auf, wenn der Wasserhaushalt der Bäume nicht ausgewogen ist.