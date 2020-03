facebook-Gruppe "Gemeinsam in Mülheim"

In Mülheim gibt es aktuell 16 bestätigte Coronavirus-Fälle. 245 Menschen sitzen Zuhause in Quarantäne (Stand 17. März, 9.00 Uhr). In dieser außergewöhnlichen Situation, in der wir aktuell stecken, wollen wir uns in Mülheim zusammentun gegen das Coronavirus.





