Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben

Veröffentlicht: Freitag, 17.10.2025 02:26

Als Mitbegründer der Rockband Kiss wurde Ace Frehley berühmt. Der Gitarrist verfolgte auch eine Solo-Karriere.

© Richard Drew/AP/dpa

Rocklegende

Los Angeles (dpa) - Ace Frehley, der frühere Lead-Gitarrist der Rockband Kiss, ist tot. «Wir sind tief erschüttert und untröstlich», heißt es in einer Mitteilung seiner Familie, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In seinen letzten Momenten hätten die Angehörigen ihm mit liebenden, friedlichen Worten zur Seite gestanden. Er starb demnach in der Stadt Morristown im US-Staat New Jersey. Der Musiker wurde 74 Jahre alt. 

Seine Sprecherin Lori Lousararian teilte mit, dass Frehley jüngst in seinem Haus gestürzt sei. Die genaue Todesursache wurde zunächst aber nicht bekannt. 

Erfolg mit Kiss und einer Solo-Karriere

Die Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet und machte mit
wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows
Furore. Damals gehörten neben Lead-Gitarrist Frehley der Bassist und Sänger Gene Simmons, Sänger und Gitarrist Paul Stanley und Schlagzeuger Peter Criss dazu. Zu den größten Kiss-Hits zählen unter anderen «I Was Made for
Lovin' You», «Rock and Roll All Nite» und «Black Diamond». 

Frehley verließ die Band 1982, um eine Solo-Karriere zu starten. 1996 war er
bei der höchst erfolgreichen Reunion-Tour von Kiss aber wieder dabei. Zuletzt brachte Frehley 2024 das Rockalbum «10.000 Volts» heraus.

© dpa-infocom, dpa:251017-930-172161/1
