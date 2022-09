Europipe liefert Rohre für mexikanische Pipeline

Die Leitung soll die Versorgung Mexikos mit Erdgas sicherstellen und voraussichtlich 715 Kilometer lang werden. Laut dem Unternehmen wird rund die Hälfte der Rohre bei uns in Mülheim produziert. Es soll eine sehr anspruchsvolle Fertigung sein, inklusive Antikorrosionsbeschichtung. Geplant ist, dass die Pipeline in drei Jahren in Betrieb geht. Das Vormaterial wird von den Europipe-Gesellschaftern geliefert. Außenbeschichtung und Innenauskleidung wird von der Tochtergesellschaft Mülheim Pipecoatings übernommen. Zuletzt hatte Europipe vor einem Jahr einen Großauftrag aus Australien übernommen.