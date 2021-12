Eure Fragen an: Virologe Prof. Hendrik Streeck

Sollte es eine Impfpflicht in Deutschland geben? Sind die Maßnahmen von Bund und Länder ausreichend, um die vierte Welle zu stoppen? Was sagt Hendrik Streeck dazu, dass die Maskenpflicht in Schulen aufgehoben wurde? Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin unser Leben und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Was tun? Wir haben uns mit dem bekannten und gefragten Virologen Hendrik Streeck zu einem Gespräch verabredet.

Virologe Streeck stellt sich Hörerfragen

Mit seinen Meinungen hat Hendrik Streeck häufig angeeckt und für Diskussionen gesorgt - auch unter euch Hörern. Der Virologe aus NRW steht uns als Interviewpartner zur Verfügung. Ihr könnt hier eure Frage an den 44-Jährigen stellen.