EU-Drohnenabwehr soll bis Ende 2026 starten

Veröffentlicht: Donnerstag, 16.10.2025 02:26

Unter dem Eindruck russischer Luftraumverletzungen macht Brüssel Tempo bei der Drohnenabwehr: Deutschland und die anderen EU-Staaten sollen noch dieses Jahr eine neue Initiative auf den Weg bringen.

Drohnenabwehr
© -/Israel Aerospace Industries/dpa

Aufrüstung

Brüssel (dpa) - Die EU-Staaten sollen nach dem Willen der Europäischen Kommission bis Ende des kommenden Jahres erhebliche Fortschritte bei der Drohnenabwehr erzielen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sehen Aufrüstungspläne der Brüsseler Behörde vor, dass die Staats- und Regierungschefs noch in diesem Jahr eine entsprechende Initiative billigen, die vor allem vor russischen Drohnen schützen soll. Danach könnte die gemeinsame Beschaffung von Überwachungssystemen und Abwehrtechnik beginnen. Erste Teile des Systems sollen dann bereits bis Ende 2026 einsatzfähig sein, das gesamte bis Ende 2027.

«Die jüngsten wiederholten Verletzungen des Luftraums von EU-Mitgliedstaaten haben die Dringlichkeit verdeutlicht, eine flexible, reaktionsschnelle und moderne europäische Fähigkeit zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge zu schaffen», heißt es in dem Fahrplan, der an diesem Donnerstag von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas und EU-Verteidigungsindustriekommissar Andrius Kubilius vorgestellt werden soll.

Boris Pistorius
Deutschland will die Führung bei einem Luftverteidigungsprojekt der EU übernehmen.
Deutschland will die Führung bei einem Luftverteidigungsprojekt der EU übernehmen.
Kaja Kallas
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas stellt die Aufrüstungspläne offiziell vor. (Archivbild)
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas stellt die Aufrüstungspläne offiziell vor. (Archivbild)
Ukraine-Krieg
Die ukrainische Luftabwehr hat mit Russlands Drohnen alle Hände voll zu tun. (Archivbild)
Die ukrainische Luftabwehr hat mit Russlands Drohnen alle Hände voll zu tun. (Archivbild)
