Essener Ramadan-Gebete auch in Mülheim zu hören

Sie hatte den Muslimen kurzfristig die Feierlichkeiten auf einem Messeparkplatz in Haarzopf erlaubt. In den Moscheen hätten sie dafür nicht genug Abstand halten können, heißt es als Begründung. An- und Abfahrt haben gut funktioniert. Alle Teilnehmer haben sich an die Corona-Regeln gehalten. Nur daran, die Lautstärke zu begrenzen, hatte die Stadt Essen nicht gedacht. Die Veranstaltung war aber schon nach einer halben Stunde vorbei.