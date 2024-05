Essener Innenstadt wird zum Strand

In der Essener Innenstadt läuft zurzeit ein großes Beachvolleyball-Event. Zum Start gab es am Wochenende ein Turnier des Westdeutschen Volleyball-Verbands. Ab heute (27.5.) bis Mittwoch treten Essener Schulen gegeneinander an.

© Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services