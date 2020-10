Essen und Duisburg sind Corona-Hotspots

Zum Beispiel gibt es eine Kontaktbeschränkung. An der frischen Luft dürfen in Essen nur noch sechs Personen zusammen unterwegs sein, in Duisburg sogar nur fünf. Außerdem gibt es neue Regeln für private Feiern im öffentlichen Raum. Wer zum Beispiel seinen Geburtstag in einem Restaurant feiert, darf das mit maximal 25 Personen machen. Bei uns in der Stadt gibt es keine neuen Corona-Regeln. In Oberhausen liegt der Inzidenzwert bei 27,5 und in Mülheim bei 12,9.