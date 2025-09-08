Navigation

Essen: Unbekannte Frau entwendet Tüte mit Geldbörse - Fotofahndung

Veröffentlicht: Montag, 08.09.2025 10:35

Essen (ots) -

45138 E-Südostviertel:

Am 18. März dieses Jahres stahl eine unbekannte Frau in einem Drogeriemarkt an der Steeler Straße eine vergessene Einkaufstüte samt Geldbörse und verschwand.

Gegen 15:30 Uhr hatte ein Kunde beim Verlassen des Geschäfts seine Tüte, in der sich seine Geldbörse befand, am Griff eines Einkaufswagens vergessen. Kurz danach griff die Unbekannte nach der Tüte, nahm sie an sich und verließ den Markt in unbekannte Richtung.

Einsatzkräfte konnten die Tüte und die Geldbörse im Nahbereich auffinden und dem Geschädigten zurückgeben. Allerdings fehlten mehrere hundert Euro Bargeld.

Der Polizei liegen Bilder der Diebin vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/179664

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei Essen zu melden. Bitte nehmen Sie telefonisch Kontakt unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de mit der Polizei Essen auf. /ruh

