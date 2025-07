Essen: Radfahrerin nach Verkehrsunfall mit PKW verletzt - Flüchtiger Autofahrer gesucht

45144 E.-Frohnhausen: Am 24. Juni kam es auf der Kuglerstraße/Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 64-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Autofahrer.

Die Radfahrerin fuhr auf der Kuglerstraße in Richtung Gervinuspark. An der Kreuzung Berliner Straße hielt sie an, um den querenden Verkehr passieren zu lassen. Als sie wieder anfuhr, bemerkte sie einen ihr entgegenkommenden weißen Mercedes, der nach links in die Berliner Straße abbiegen wollte. Beim Versuch, diesem auszuweichen, stürzte die Radfahrerin und wurde dabei verletzt. Der Mercedes blieb kurz stehen und setzte anschließend seine Fahrt auf der Kuglerstraße fort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Autofahrer geben können. Dieser soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein und kurze, gewellte schwarze Haare haben. Er wird als "südländisch" beschrieben und soll in einem weißen Mercedes mit Stufenheck unterwegs gewesen sein.

Wenn Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 oder hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen./SyC

