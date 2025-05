Essen / Mülheim an der Ruhr: Bundesweite Aktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" am 3. Juni - Polizei

45117 E.-Stadtgebiet / 45468 MH.-Stadtgebiet: Kinder gehören aufgrund ihrer geringen Körpergröße, eingeschränkten Wahrnehmung und mangelnder Erfahrung zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern. Um ihre Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, ist die Polizei nicht nur im Bereich der Verkehrserziehung tätig, sondern wendet sich auch an die erwachsenen Verkehrsteilnehmer - egal, ob diese mit PKW, Motorrad, E-Scooter, Rad oder zu Fuß im Straßenverkehr unterwegs sind.

Aus diesem Grund sind in diesem Jahr Kinder der Fokus der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" am 3. Juni. Die Aktion wird seit 2018 jährlich mit wechselnden Themenschwerpunkten durchgeführt. In diesem Jahr lautet das Motto "Kinder im Blick". In diesem Rahmen werden in den Stadtgebieten von Essen und Mülheim an der Ruhr zahlreiche Kontrollmaßnahmen und Präventionsaktionen stattfinden.

Nach Hinweisen von Bürgern sowie von Beamten des Bezirksdienstes wurden kritische Orte in Essen und Mülheim an der Ruhr ausfindig gemacht, an denen die Kontrollen stattfinden werden. Bei den Maßnahmen geht es um Geschwindigkeit, Vorfahrt, Abbiegen, Ablenkung, z.B. durch Handynutzung, oder auch Elterntaxis im Umfeld von Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen. /SoKo

