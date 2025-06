Essen: Jugendliche brechen Mofa auf und greifen Polizisten an

45277 E.-Überruhr-Hinsel: Am Samstagmorgen (28. Juni) brachen zwei Jugendliche (m14/m16) ein Mofa auf der Straße Kevelohbusch auf. Als die zu Hilfe gerufenen Polizisten die Identität der beiden feststellen wollten, wehrten sie sich mit Gewalt gegen die Maßnahme. Zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Gegen 6:50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei Personen augenscheinlich ein Mofa auf der Straße Kevelohbusch aufbrachen, Gegenstände in einen Beutel steckten und daraufhin zu Fuß flüchteten. Mithilfe einer guten Beschreibung der Tatverdächtigen identifizierten die herbeigeeilten Beamten zwei passende Personen an der Bushaltestelle Hinseler Hof als die gesuchten Tatverdächtigen.

Die Polizisten fanden bei den beiden Jugendlichen passendes Tatwerkzeug und mutmaßliches Diebesgut wie Motoröl, Fahrzeugbatterie, Versicherungskennzeichen sowie einen Versicherungsschein des Mofas.

Da die beiden keine Ausweise mit sich führten und auch keine Angaben über ihre Identität machten, wurden sie zu einer Polizeiwache gebracht. Während der Fahrt fingen die Jugendlichen an, die Beamten zu beleidigen, sie anzuspucken und mit dem Kopf in ihre Richtung zu stoßen. Aufgrund der steigenden Aggression der beiden, pausierten die Beamten die Fahrt an der Straße Ruhrallee, um sie draußen zu beruhigen. Der 14-Jährige (libanesisch) trat daraufhin mehrfach nach den Beamten und drohte, sie nach Feierabend zu verfolgen. Auch der 16-Jährige (unbekannte Staatsangehörigkeit) beleidigte mehrfach die Beamten und versuchte sie, trotz seiner Handschellen, körperlich anzugreifen.

Durch die Übergriffe der beiden Tatverdächtigen wurden zwei Beamte leicht verletzt. Die Jugendlichen blieben unverletzt. Nach Feststellung ihrer Identität wurden sie den Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen die Jugendlichen wird u.a. wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. /JuV

