Essen: 47-jährige Radfahrerin stirbt zwei Wochen nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

45128 E.-Südviertel: Am 12. Mai kam es an der Rellinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Radfahrerin mit einem PKW zusammenstieß und dabei schwer verletzt wurde. Die Frau starb am 26. Mai im Krankenhaus. Eine am Mittwoch (28. Mai) durchgeführte Obduktion ergab, dass die Radfahrerin an den Folgen des Unfalls starb. Sie ist somit die dritte Verkehrstote in Essen in diesem Jahr.

Der 22-jährige Fahrer eines schwarzen Dacia war auf der Rellinghauser Straße in Richtung Bergerhausen unterwegs, als er in Höhe der Fußgängerampel Richard-Wagner-Straße mit der Radfahrerin kollidierte, die offenbar von rechts fahrend die Rellinghauser Straße querte.

Das Verkehrskommissariat sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell