Essen: 20-Jähriger flüchtet unter Drogeneinfluss vor Verkehrskontrolle

45143 E.- Altendorf: Freitagabend (17. Oktober) flüchtete ein 20-jähriger Essener mit seinem Audi vor einer Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Verfolgungsfahrt verunfallte der junge Mann und konnte festgenommen werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die Kennzeichen an dem Fahrzeug zuvor gestohlen worden. Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 22:00 Uhr wollten Polizisten einen grauen Audi A4 an der Kreuzung Amixstraße/ Helenenstraße kontrollieren. Zunächst schien der Fahrer in der Amixstraße anzuhalten. Er hielt am rechten Fahrbahnrand und eine weibliche Person stieg aus dem Fahrzeug. Nachdem die Frau ausgestiegen war, beschleunigte der Fahrer plötzlich und versuchte in Richtung Niederfeldstraße vor der Verkehrskontrolle zu flüchten. Die Beamten nahmen unmittelbar die Verfolgung durch das Wohngebiet auf. Der Mann flüchtete über die Niederfeldstraße, die Devenstraße sowie die Wordstraße und gelangte so zurück auf die Amixstraße in Richtung der Kreuzung Helenenstraße. An der Kreuzung missachtete er eine rote Ampel und fuhr weiter entgegen der Fahrtrichtung in die Einbahnstraße der Husmannshofstraße.

Auf Höhe der Hausnummer 49 verlor der Fahrer in einer scharfen Rechtskurve aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Audi A4. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer wollte seine Flucht zu Fuß fortsetzen, wurde aber von den Beamten am Fahrzeug festgenommen.

Noch vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 20-jährige Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen vorher gestohlen wurde. Außerdem ist der junge Essener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus war das Fahrzeug nicht versichert.

Der 20-Jährige wurde zur Wache gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Außerdem wurden das Fahrzeug sowie die gestohlenen Kennzeichen sichergestellt.

Bei der jungen Frau, die zu Beginn der Verfolgung aus dem Fahrzeug gestiegen war, handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um die Freundin des Esseners.

Der junge Mann muss sich jetzt unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Genusses berauschender Mittel, Fahren ohne Fahrerlaubnis, grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegens als Kraftfahrzeugführer zur Erreichung einer höchstmöglichen Geschwindigkeit, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung verantworten. /hey

