Essen: 17-jährige Hannah B. vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Veröffentlicht: Freitag, 22.08.2025 20:14

Essen (ots) -

45143 E.-Altendorf: Seit heute Morgen (22. August) wurde Hannah B. vermisst. Die Polizei suchte mit einem Foto nach der 17-Jährigen.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/17-jaehrige-hannah-b-vermisst

Die 17-Jährige konnte unversehrt angetroffen werden.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

