Es wird wieder mehr Blut gespendet

Dem Hilferuf des größten Blutspendedienstes für die Region sind besonders viele Menschen gefolgt, die vorher noch nie Blut gespendet hatten. Laut einem Sprecher waren 13 Prozent der Menschen, die im Januar zu den Blutspende-Terminen gekommen sind, Erstspender. Das waren deutlich mehr als in normalen Monaten. Auch viele Stammspender haben im Januar erstmals wieder die Ärmel hochgekrempelt. Die waren in den Monaten davor auch kaum zur Blutspende gekommen, unter anderem wegen der lang anhalten Krankenwelle vor Weihnachten. Das DRK hofft, dass der Blutfluss nicht wieder abreißt und vor allem die Erstspender auch bei einem der nächsten Termine wieder am Start sind.





https://www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine/termine?utf8=%E2%9C%93&term=m%C3%BClheim