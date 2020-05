Erweiterungspläne für Düsseldorfer Flughafen liegen aus

Die Pläne im Überblick

Den Termin können wir telefonisch (0208 455-7021) oder per Mail (umweltamt@muelheim-ruhr.de) ausmachen. Die Unterlagen liegen bis zum 12. Juni aus. Außerdem gibt es sie auch online auf der Homepage der Bezirksregierung. Der Flughafen Düsseldorf will sich vergrößern. Er möchte zum Beispiel acht neue Flugzeug-Abstellplätze bauen. Außerdem sollen zu besonders beliebten Zeiten mehr Flugzeuge starten und landen dürfen. Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren. 2016 wurden die Unterlagen schon einmal ausgelegt - nicht nur in Mülheim, sondern auch in Essen und Duisburg. Damals haben mehr als 47.000 Interessierte Stellung genommen. In Mülheim wehrt sich das "Netzwerk gegen Fluglärm" gegen die Erweiterungspläne.





