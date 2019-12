Erstmals Mülheimer Heimatpreis verliehen

In Mülheim ist zum ersten Mal der "Heimatpreis" verliehen worden. Jeweils 5.000 Euro gingen an den Verein Bürgerbus Styrum, die Siedlergemeinschaft Mausegatt und die Regler Produktion in der Freilichtbühne.

