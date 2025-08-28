Erstklässler haben ihren ersten Schultag

Damit sie sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen, warnt die Verkehrswacht mit großen Bannern in der ganzen Stadt. Sie hat auch Warnwesten an Vorschulkinder verteilt und eine große digitale Tafel aufgehängt, die seit einigen Wochen an der Haltestelle Klostermarkt die Geschwindigkeit der Autos anzeigt.

In der Regel dürfen die i-Dötzchen am ersten Tag nach einer offiziellen Schulstunde schon wieder nach Hause und dort mit ihren Familien die Einschulung feiern.

Für alle anderen startete der Unterricht schon gestern (27.08.). Darunter auch die neuen Fünftklässler, die ihren ersten Tag auf der weiterführenden Schule hatten.

Alle Infos zur Schulanmeldung für das nächste Jahr gibt es hier: Infos zur Einschulung - Mülheim an der Ruhr