Navigation

Erstklässler haben ihren ersten Schultag

Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 05:11

Knapp 1700 i-Dötzchen gehen heute (28.08.) das erste Mal zur Schule. An vielen Mülheimer Schulen finden Feierlichkeiten statt.

© Kzenon - Fotolia

Damit sie sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen, warnt die Verkehrswacht mit großen Bannern in der ganzen Stadt. Sie hat auch Warnwesten an Vorschulkinder verteilt und eine große digitale Tafel aufgehängt, die seit einigen Wochen an der Haltestelle Klostermarkt die Geschwindigkeit der Autos anzeigt.

In der Regel dürfen die i-Dötzchen am ersten Tag nach einer offiziellen Schulstunde schon wieder nach Hause und dort mit ihren Familien die Einschulung feiern.

Für alle anderen startete der Unterricht schon gestern (27.08.). Darunter auch die neuen Fünftklässler, die ihren ersten Tag auf der weiterführenden Schule hatten.

Alle Infos zur Schulanmeldung für das nächste Jahr gibt es hier: Infos zur Einschulung - Mülheim an der Ruhr 

Weitere Meldungen

Getötet aus Hass? Nach Schüssen an Schule ist Motiv unklar

Politik Tödliche Schüsse während eines Schulgottesdienstes lösen in den USA Entsetzen aus. Das FBI prüft einen möglichen Terrorhintergrund. Hat der Schütze aus Hass gehandelt?

Schüsse an einer Schule in Minneapolis

FBI prüft Terrorverdacht nach tödlichen Schüssen auf Kinder

Politik Nach den Schüssen auf Kinder einer katholischen Schule in den USA prüft das FBI einen terroristischen Hintergrund. Auch die Religion könnte eine Rolle spielen.

Schusswaffenvorfall an katholischer Schule in Minneapolis

Trump setzt Flaggen auf halbmast nach Schüssen auf Kinder

Panorama Als Reaktion auf die tödlichen Schüsse in einer Kirche an einer Schule in Minneapolis werden die Flaggen am Weißen Haus und an US-Einrichtungen weltweit auf halbmast gesenkt.

Trump setzt Flaggen auf halbmast nach Todesschüssen auf Kinder
skyline