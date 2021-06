Erstimpfungen im Impfzentrum wieder möglich - MIT UPDATE

(Priorisierung entfällt ab Samstag 26.06.2021)





Sie werden aktuell aber nur an Personen ab 60 Jahren, Personen mit Vorerkrankungen, an Beschäftigte aus Krankenhäusern und aus (teil-)stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung vergeben. Das gibt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales - kurz MAGS - vor. Außerdem sind 500 der insgesamt 2.500 Impfdosen, die Mülheim bekommen soll, für Wahlhelfer eingeplant. Weil der Impfstoff aktuell so knapp ist, wird wieder vorgegeben, wer in den Impfzentren eine Spritze bekommt. Für die niedergelassenen Ärzte gilt das nicht. Sie können aktuell noch frei impfen. Sie bekommen aktuell rund ein Drittel der bestellten Mengen an Impfstoff.





Die Terminbuchung ist online über https://www.116117.de/de/index.php oder telefonisch unter 0800 / 116 117 01 möglich.