Erster Verdacht bestätigt

Ein Gutachter hat festgestellt, dass der Akku am Rollstuhl des 72-Jährigen Wohnungsinhabers defekt war und in Flammen geriet. Dabei setzt er die ganze Wohnung in Brand. Das hat uns ein Polizeisprecher gesagt. Eine weitere Person starb später im Krankenhaus an den Folgen des Feuers. Die anderen Bewohner durften mittlerweile wieder in das Mehrfamilienhaus zurück.