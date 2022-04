Erster Renntag der Saison am Raffelberg

Dort werden acht Pferderennen ausgetragen. Der erste Start ist um 13:30 Uhr. 73 Pferde gehen an den Start. 15 davon kommen aus den heimischen Quartieren. Ergänzend gibt es verschiedenen Foodtrucks und auch für Kinder ein Unterhaltungsprogramm mit Piratenschiff, Ponyreiten und einer Hüpfburg. Außerdem gibt es in der Panorama-Lounge in der Tribüne oder auf der Turf-Terrasse kleine und große Speisen. Eintrittskarten gibt es online unter oder an der Tageskasse. Auf der Rennbahn gibt es keine coronabedingten Einschränkungen.