Erster Fitness-Wettkampf im Sportpark Styrum

In den drei Disziplinen Pull Ups (Klimmzüge), Dips (am Barren aufstützen) und Pistol Squads (einbeinige Kniebeugen) treten Teilnehmer unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Gewichtsklassen gegeneinander an. Das Angebot richtet sich sowohl an Fitness-Einsteiger als auch an erfahrene Kraftsportler. Die Sieger bekommen kleinere Preise, eine Medaille und eine Urkunde. Alle Sportler erhalten außerdem ein T-Shirt. Der Wettkampf startet am Samstag um 11 Uhr. Teilnehmer können sich ab 9.30 Uhr auf der Anlage warm machen. Wer Lust hat beim fairen Kräftemessen mitzumachen, muss sich aber vorher kostenlos anmelden. Das geht hier: www.dcs-verband.de/gcl