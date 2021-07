Erste Impfzentren schaffen Termine ab

In Duisburg zum Beispiel kann sich seit heute (8.7.) jeder Duisburger ab 16 Jahren im Theater am Marientor impfen lassen. Das Impfzentrum in Bottrop bietet Samstag, Sonntag und Montag spontane Impfungen ohne Termin an. Die Städte hoffen, dass sich dadurch noch mehr Leute gegen das Coronavirus spritzen lassen. Auch Mülheim macht sich Gedanken darüber. Die Spontanimpfungen waren heute Nachmittag Thema bei einer Impfbesprechung, heißt es von der Stadt. Auch in Mülheim sei das Impfzentrum auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände in Speldorf nicht mehr ausgelastet. Ob auch bei uns im Impfzentrum bald die Terminpflicht wegfällt, steht aber noch nicht fest. Nebenan in Oberhausen will der Krisenstab die Aktionen in den Nachbarstädten erst mal beobachten. Dort laufen aktuell Überlegungen zu weiteren Sonderimpfaktionen in den Stadtteilen oder direkt vor Ort in Firmen.