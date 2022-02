Erste Flüchtlinge aus Ukraine heute erwartet

Aktuell gibt es Platz für etwa 200 Flüchtlinge, unter anderem in den Einrichtungen in Eppinghofen Am Klöttschen, in Dümpten an der Oberheidstraße und in Speldorf an der Schumannstraße. Außerdem prüfe die Stadt gerade noch weitere Unterkünfte zu reaktivieren. Vorsorglich sollen zum Beispiel auch drei Häuser auf dem Kirmesplatz in Saarn wieder mit Betten und Matratzen eingerichtet werden. Das würde noch einmal Platz für 300 Flüchtlinge schaffen. Nach dem geltenden Verteilschlüssel würde jeder 500. Flüchtling Mülheim zugewiesen. Aktuell sind Hunderttausende Menschen aus der Ukraine auf der Flucht vor dem von Russland angezettelten Krieg.