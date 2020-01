Erste Filme der Schulkinowochen starten in Mülheim

In Mülheim laufen heute die ersten Vorstellungen im Rahmen der Schulkinowochen. Schulklassen können sich in der Filmpassage zum Beispiel "Checker Tobi" oder "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" ansehen. Morgen laufen "Das fliegende Klassenzimmer" und "Der Junge muss an die frische Luft" im Cinemaxx.

