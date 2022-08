Erste Einblicke in neues Theater

Für die Besucher soll es zwischen Löhberg, Kohlenkamp, Synagogenplatz und Wallstraße ein großes Programm geben. Start ist um 17 Uhr. Einige Geschäfte legen aber auch schon früher los. Geplant sind unter anderem Rabatte, Livemusik und Kulinarisches. Im neuen Theater "only connect!" gibt es Einblicke noch vor der offiziellen Eröffnung am 12. August. Alle teilnehmenden Läden sind mit einer hellblauen Fahne gekennzeichnet. Der vorerst letzte Termin ist dann am 1. September. Hier gibt es alles Infos zur Aktion.