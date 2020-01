Erste Arbeiten am Tersteegenhaus kosten 1,2 Millionen Euro

Danach muss die Stadt Fachfirmen suchen, die die Arbeiten übernehmen. Sie sollen das Dach des Tersteegenhauses abbauen, eine Folie spannen und das Fachwerkhaus darunter komplett entkernen. Viele Teile der Balkenkonstruktion aus dem Jahr 1530 können dabei erhalten bleiben und in die Sanierung integriert werden. Während die erste Bauphase läuft, will die Stadt die nächsten Schritte planen. Bund und Land unterstützen die ersten Arbeiten mit Fördergeldern. Der Bund hat 500.000 Euro zugesagt. Das Land NRW 360.000 Euro. 340.000 Euro muss Mülheim übernehmen. Für die zweite Bauphase will die Stadt weitere Zuschüsse beantragen.