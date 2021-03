Erste 100 E-Scooter zum Ausleihen in Mülheim

Ab heute (1.3.) stehen die ersten 100 E-Scooter zum Ausleihen in Mülheim. Der Anbieter TIER hat sie aufgestellt und zwar an vielen zentralen Verkehrsknotenpunkten. Zu finden sind sie zum Beispiel in der Innenstadt, der Altstadt und in Saarn, Heißen und Broich.

