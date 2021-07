Ersatzbusse für Straßenbahnlinie 112

Die Linien SB90, SB98 und 960 fahren regulär zum Sterkrader Bahnhof. Zusätzlich fährt ein Schienenersatzverkehr für die Straßenbahn, die ausfällt. Auf der Trasse laufen in den Sommerferien Bauarbeiten, sagt die Oberhausener Stoag. An den Schienen wird geschweißt und geschliffen. Außerdem laufen Arbeiten, um die Trassen-Brücken instand zu halten. Das gilt für den Bereich über die Fahnhorststraße und die Straße "Im Lipperfeld" in Oberhausen. Da werden die Übergänge erneuert, die die Bewegungen und Längenveränderungen zwischen Brücke, Schiene und fester Fahrbahn ausgleichen. Und weil schon mal gesperrt ist, laufen zusätzlich noch Grünschnittarbeiten entlang der Trasse. Alle Änderungen sind auch in der elektronischen Fahrplanauskunft gespeichert.

