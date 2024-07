Erneuter Einbruch ins RRZ

Gegen halb vier nachts kam der Notruf über den Einbruchalarm des Einkaufszentrums. Als die Polizisten eintrafen, sahen sie, dass Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen hatten, um sich Zugang zu verschaffen. In der Schmuckabteilung des Warenhauses Galeria haben sie mehrere Glasvitrinen beschädigt. Sie klauten daraus Schmuck und nahmen auch noch Parfümflaschen mit. Anschließend sind sie geflüchtet. Zu den Tätern gibt es bisher keine Hinweise, daher hofft die Polizei nun auf Zeugen. Wer etwas gesehen hat, gibt die Hinweise zu der Tat oder den Tätern bitte an die 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de an die Polizei Essen/Mülheim. Erst im Dezember vergangenen Jahres hatte es einen größeren Einbruch im Rhein-Ruhr Zentrum gegeben. Am Morgen des 1. Weihnachtstages waren Unbekannte mit einem Auto ins RRZ gefahren und hatten dort ein Juwelier-Geschäft ausgeraubt.