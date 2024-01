Ermittlungen nach Terrorverdacht laufen weiter

Darunter befindet sich laut Kölner Polizei auch der Mann, der Heiligabend in Wesel festgenommen worden war und vom Amtsgericht Oberhausen vorsichtshalber ins Gefängnis gesteckt wurde. Er soll frühestens am 7. Januar wieder auf freien Fuß kommen. Ob seine Haft noch einmal um 14 Tage verlängert wird, muss noch ein Richter entscheiden. Zuletzt war am Silvestertag ein Verdächtiger in Bochum festgenommen worden. Die Sicherheitsbehörden hatten zuvor Hinweise bekommen, dass auf den Kölner Dom rund um den Jahreswechsel ein Anschlag mit einem Auto verübt werden soll. Die Ermittlungen der Terrorermittler laufen weiter.