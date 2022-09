Ermittlungen nach Flugzeugabsturz

Ob es weitere Opfer gibt, ist derzeit nicht bekannt, sagte die Polizei am Abend. Die Maschine war nach dem Aufprall sofort in Flammen aufgegangen und hatte mehrere geparkte Autos in Brand gesteckt. Wegen der starken Rauchentwicklung war die A59, die direkt neben dem Zirkusplatz verläuft, vorübergehend gesperrt worden. Medien berichten von Augenzeugen, die sagen, dass das Kleinflugzeug über dem Zirkusgelände immer langsamer geworden sei und Kreise gedreht habe. Plötzlich sei es dann in einer steilen Kurve nach unten gestürzt und aufgeschlagen. Von den Besuchern der Zirkusvorstellung hatte davon vermutlich niemand etwas mitbekommen, weil im Zelt laute Musik war. Sie waren von Einsatzkräften vom Gelände geleitet worden, die Abendvorstellung war dann abgesagt worden.





+++ Update 13.00 Uhr: Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Duisburg: Die beiden Insassen des Ultraleichtflugzeugs sind nach derzeitigem Erkenntnisstand am Flugplatz Schwarze Heide in Dinslaken gestartet und zu einem Rundflug über Duisburg aufgebrochen. Auf dem Weg zurück kam es aus weiterhin ungeklärter Ursache zum Absturz des mit zwei Personen besetzten Flugzeugs. Die verstorbenen Besatzungsmitglieder stammen nach derzeitigem Erkenntnisstand aus Bottrop und Dortmund und sind 54 bzw. 77 Jahre alt. Mit DNA-Untersuchungen wird nun ihre Identität zweifelsfrei geklärt. Nach Durchführung der Obduktionen verstarb der 54 Jahre alte Bottroper an einem Verbrennungstrauma. Bei dem 77 Jahre alten Dortmunder war ein Polytrauma todesursächlich. Heute, am 5. September 2022, sind die Ermittler der Duisburger Kriminalpolizei und Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung vor Ort um weitere Erkenntnisse über die Ursache des Absturzes zu gewinnen. +++