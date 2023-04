Ermittlungen nach Duisburger Messerangriff ausgeweitet

Die Attacke in einem Duisburger Fitness-Studio in der letzten Woche (18.4.) zieht offenbar immer weitere Kreise. Wie der Spiegel berichtet, könnte der mutmaßliche Täter auch für den tödlichen Angriff auf einen Mann am Osterwochenende verantwortlich sein.

