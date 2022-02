Ermittler wollen Clan-Bosse fassen

1.950 Verfahren wurden seitdem eingeleitet, 148 Haftbefehle vollstreckt und fast 140 Jahre Haftstrafen ohne Bewährung verhängt. Diese Zwischenbilanz haben die Verantwortlichen heute gezogen. Jetzt rücken die Bosse und Hintermänner in den Fokus, heißt es. Derzeit würden in Duisburg rund 75 kriminelle Clans beobachtet. Die Staatsanwälte vor Ort arbeiten intensiv mit den unterschiedlichen Behörden zusammen. Schwerpunkte seien jetzt zunehmend Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Betrug. Über die Geldflüsse hofft man so, nach und nach an die Strippenzieher zu kommen.